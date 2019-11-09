Son Dakika Haberleri: Güney Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla'da
Son Dakika Güncel Güney Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla'da

Güney Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla'da

6 saat önce

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir'i ziyaret ettiGüney Kore Büyükelçiliği ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek "Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi" etkinliğine katılmak ve Kore Gazileri ile buluşmak üzere Muğla'ya gelen Büyükelçi...

Güney Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla'da, System.String[]

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir'i ziyaret etti

Güney Kore Büyükelçiliği ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek "Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi" etkinliğine katılmak ve Kore Gazileri ile buluşmak üzere Muğla'ya gelen Büyükelçi ve beraberindekiler ile bir araya gelen Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdemir, Muğla'nın doğal, tarihi ve kültürel değerleri hakkında Choi Hong-Ghi'ye bilgi verdi.

Türkiye ile Güney Kore'nin yakın ilişkilere sahip kardeş iki ülke olduğuna dikkati çeken Özdemir, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ilişkisinin çok güçlü olduğunu ve Kore vatandaşlarını Muğla'da görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Choi Hong-Ghi ise ikinci kez Muğla'ya geldiğini ve hayran kaldığını belirtti.

Türkiye ile Güney Kore'nin tarihten gelen bir dostlukları olduğunu söyleyen Hong-Ghi, Kore Gazileri ile bir araya gelmek, onlara minnet ve şükran duygularını ifade amacıyla Muğla'da bulunduklarını dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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