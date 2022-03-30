Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, çevrenin korunmasının ekonomi için bir ön koşul haline geldiğini belirterek, "Güney Kore hükümeti, 2050'ye kadar karbon emisyonunu net olarak sıfıra indirmeyi hedefliyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında, Sektörler Meydanı'nda "Güney Kore ve Türkiye Neredeyiz ve Nereye Gidiyoruz?" oturumu düzenlendi.

Lee, burada yaptığı konuşmada, ülkesi ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin siyasi, ekonomik, toplum ve kültür dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki yakın ilişkiye işaret eden Lee, "İki ülkenin ilişkileri 30-50 katlı bina inşa edebilecek kadar sağlam bir temel ve uygun bir çevreye sahiptir. Ne yazık ki mevcut ilişki ancak şehir içinde sağlam 5 katlı bir bina gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Lee, iki ülke arasındaki ilişkileri artırmak için ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

"180 Koreli şirket Türkiye'de şimdiye kadar 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptı"

İki ülke arasında ticareti ve yatırımı artırmak gerektiğine işaret eden Lee, "Ticaret hacmi, salgın dönemine rağmen geçen yıl 8 milyar doları aştı ve 180 Koreli şirket Türkiye'de bulunarak şimdiye kadar 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptı. Rakamlar fena değil. Türkiye, Kore ile artan ticaret açığı konusunda endişelenmemek gerek çünkü iki ülke kazan-kazan ekonomik yapısına sahiptir." diye konuştu.

Lee, hızlı ekonomik gelişmeler kaydedilirken büyük miktarlarda sera gazı salındığını belirterek, küresel ısınma gibi iklim değişikliğinin artık bir çevre sorunu değil küresel bir ekonomik sorun haline geldiğini vurguladı.

"Çevrenin korunması ekonomi için bir ön koşul haline geldi"

Sera gazı veya karbon emisyonlarını azaltarak çevreyi korumanın, insanlığın ve gelecek nesillerin geleceğini koruyacağını, sürdürülebilir büyüme yaratacağını dile getiren Lee, şunları kaydetti:

"Artık çevrenin korunması ekonomi için bir ön koşul haline gelmiştir. Çevreyi korumak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için en önemli şey, karbon emisyonlarının nasıl yönetileceğidir. Artık uluslararası çevre koruma hedefi, karbon emisyonunu kademeli olarak azaltmak değil aynı zamanda toplam karbon emisyonunu sıfıra indirmektir. Buna karbon nötralizasyonu denir.

Karbonu emen ve oksijeni üreten ormanları yetiştirmek gerekir. Bu süreçte birçok çevre dostu işletme oluşturuluyor. Güney Kore hükümeti, 2050'ye kadar karbon emisyonunu net olarak sıfıra indirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamayı ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi de amaçlanıyor."