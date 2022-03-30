Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

30.03.2022 18:25
Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, çevrenin korunmasının ekonomi için bir ön koşul haline geldiğini belirterek, "Güney Kore hükümeti, 2050'ye kadar karbon emisyonunu net olarak sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, çevrenin korunmasının ekonomi için bir ön koşul haline geldiğini belirterek, "Güney Kore hükümeti, 2050'ye kadar karbon emisyonunu net olarak sıfıra indirmeyi hedefliyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" kapsamında, Sektörler Meydanı'nda "Güney Kore ve Türkiye Neredeyiz ve Nereye Gidiyoruz?" oturumu düzenlendi.

Lee, burada yaptığı konuşmada, ülkesi ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin siyasi, ekonomik, toplum ve kültür dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

İki ülke arasındaki yakın ilişkiye işaret eden Lee, "İki ülkenin ilişkileri 30-50 katlı bina inşa edebilecek kadar sağlam bir temel ve uygun bir çevreye sahiptir. Ne yazık ki mevcut ilişki ancak şehir içinde sağlam 5 katlı bir bina gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Lee, iki ülke arasındaki ilişkileri artırmak için ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi.

"180 Koreli şirket Türkiye'de şimdiye kadar 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptı"

İki ülke arasında ticareti ve yatırımı artırmak gerektiğine işaret eden Lee, "Ticaret hacmi, salgın dönemine rağmen geçen yıl 8 milyar doları aştı ve 180 Koreli şirket Türkiye'de bulunarak şimdiye kadar 3,3 milyar dolarlık yatırım yaptı. Rakamlar fena değil. Türkiye, Kore ile artan ticaret açığı konusunda endişelenmemek gerek çünkü iki ülke kazan-kazan ekonomik yapısına sahiptir." diye konuştu.

Lee, hızlı ekonomik gelişmeler kaydedilirken büyük miktarlarda sera gazı salındığını belirterek, küresel ısınma gibi iklim değişikliğinin artık bir çevre sorunu değil küresel bir ekonomik sorun haline geldiğini vurguladı.

"Çevrenin korunması ekonomi için bir ön koşul haline geldi"

Sera gazı veya karbon emisyonlarını azaltarak çevreyi korumanın, insanlığın ve gelecek nesillerin geleceğini koruyacağını, sürdürülebilir büyüme yaratacağını dile getiren Lee, şunları kaydetti:

"Artık çevrenin korunması ekonomi için bir ön koşul haline gelmiştir. Çevreyi korumak ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için en önemli şey, karbon emisyonlarının nasıl yönetileceğidir. Artık uluslararası çevre koruma hedefi, karbon emisyonunu kademeli olarak azaltmak değil aynı zamanda toplam karbon emisyonunu sıfıra indirmektir. Buna karbon nötralizasyonu denir.

Karbonu emen ve oksijeni üreten ormanları yetiştirmek gerekir. Bu süreçte birçok çevre dostu işletme oluşturuluyor. Güney Kore hükümeti, 2050'ye kadar karbon emisyonunu net olarak sıfıra indirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamayı ve insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi de amaçlanıyor."

YORUMLAR
500
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Görgün, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması Güney Kore'den tugay düzeyinde ilk 'savaş simülasyonlu' tatbikat Güney Kore'den tugay düzeyinde ilk 'savaş simülasyonlu' tatbikat

Güney Kore, Ekonomi, Karbon, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Güney Kore Büyükelçisi Lee, EKO İKLİM Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement