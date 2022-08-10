Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti

Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemleri konuşlandırmama çağrısını reddetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Bakan Park Jin'in dün Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi ziyaretinin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sisteminin Güney Korelilerin can ve mallarını korumak için bir savunma aracı olduğu ve Seul'un bunu Pekin ile müzakere etmeye istekli olmadığı bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğü belirtildi.

THAAD'ın ülkeye konuşlandırılmamasına ilişkin yapılmış resmi bir anlaşma veya bu yönde verilmiş vaat olmadığı ileri sürülen açıklamada, toplantıda tarafların THAAD konusundaki farklı görüşleri olduğunu onayladıklarını ve bunun iki ülke ilişkilerinde bir açmaza sebep olmaması konusunda da fikir birliğine varıldığı vurgulandı.

Çin, THAAD'ın Güney Kore'ye konuşlandırılmasına karşı

Çin Dışişleri Bakanlığı Söcüsü Vang Venbin, dünkü ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, THAAD füze sisteminin Pekin'in stratejik güvenlik çıkarlarını baltaladığına işaret ederek, Güney Kore'nin THAAD'ın faaliyetlerini sınırlama taahhüdünde bulunduğunu hatırlatmıştı.

Vang, iki dışişleri bakanının da THAAD hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu, pozisyonlarını netleştirdiğini ve karşılıklı anlayışı güçlendirdiklerini ifade etmişti.

Vang, konunun ikili ilişkilerde bir sorun haline gelmesini önlemek için tarafların "birbirlerinin meşru endişelerine önem vermek, konuyu ihtiyatlı bir şekilde ele almak ve kontrol etmeye devam etmek" konusunda hemfikir olduklarını sözlerine eklemişti.

Güney Kore'ye THAAD sistemlerinin konuşlandırılması

Washington ve Seul, 2018'de Kuzey Kore'nin füze tehditlerine karşı THAAD sistemlerini Seul'un 70 kilometre güneyindeki Pyeongtaek kentine konuşlandırmıştı.

ABD'nin THAAD sistemini Güney Kore'ye konuşlandırmasına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyordu. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini arttıracağını ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunuyor.