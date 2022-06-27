Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'nin nükleer testini önlemeye çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'nin nükleer testini önlemeye çağırdı

27.06.2022 16:00
Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'nin nükleer testini önlemeye çağırdı

Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'yi nükleer test yapmamaya ikna etmeye çağırdı.

Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'yi nükleer test yapmamaya ikna etmeye çağırdı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla Güney Kore'yi giderek daha fazla hedef aldığını söyledi.

Kwon, ABD liderliğindeki Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle meşgulken, Kuzey Kore'nin silah geliştirmeye devam ettiğini ve bölgedeki mevcut durumu tersine çevirmek için elverişli ortamı kullandığını belirtti.

Kuzey Kore'nin nükleer hırslarının ülkesi için "ciddi ve esas tehdit" olduğunu aktaran Kwon, Güney Kore'nin, olası bir nükleer test denemesine karşı sert önlemler hazırladığını vurguladı.

Kwon, "Kuzey Kore'nin aynı anda hem ABD'ye hem de Güney Kore'ye saldırma yeteneğinin peşinde olduğu açıkça görünüyor." dedi.

Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'yi nükleer test yapmamaya ikna etmeye çağıran Kwon, "Küresel güvenliğin böylesine istikrarsız olduğu bir zamanda Kuzey Kore nükleer silah denemeye devam ederse uluslararası toplumdan büyük eleştirilerle karşı karşıya kalacak ve yanıtı sadece kelimelerden daha fazlası olacak." diye konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 24 Haziran'da ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması talimatı vermişti.

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, 10 Haziran'da, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanmış, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.

YORUMLAR
500
Rusya'da sıcak hava Rusya'da sıcak hava Rusya'dan 43 Kanada vatandaşına daha yaptırım Rusya'dan 43 Kanada vatandaşına daha yaptırım
Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'nin nükleer testini önlemeye çağırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:32 Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
16:12 İspanya hükümeti, sınırı geçerken katledilen göçmenlerden mafyayı sorumlu tuttu
16:00 96. Gazi Koşusu'nda üzücü olay! Yarışı bırakmak zorunda kalan at bileği kırıldığı için uyutuldu
15:50 Oyuncu Ben Affleck'in 10 yaşındaki oğlu direksiyon başına geçerek kaza yaptı! Oğluna izin veren ünlü isme tepki yağdı
15:44 Korona vakaları tekrar yükselişe geçti! Hastalığın 2 yeni semptomu belirlendi
15:43 Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin
15:20 Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 16:42:43. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'nin nükleer testini önlemeye çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement