Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-in ve eşi koronavirüs aşısı oldu

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, koronavirüs aşısı oldu.
Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve eşi Kim Jung-sook, İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını başkent Seul'deki bir hastanede oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'i İngiltere'de Haziran ayında yapılması planlanan G7 Zirvesi'ne davet etmişti.
Kaynak: DHA
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