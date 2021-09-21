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Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması

21.09.2021 23:01
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, uluslararası kamuoyunu Kore Yarımadası'ndaki savaşın sonu için seferber olmaya çağırdı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, uluslararası kamuoyunu Kore Yarımadası'ndaki savaşın sonu için seferber olmaya çağırdı.

Moon, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kuzey ve Güney Kore arasındaki diyaloğun yanı sıra Kuzey Kore-ABD diyaloğunun hızla yeniden başlatılması çağrısında bulunarak, yarımadada barışın teşviki için diyalog ve iş birliğinin gücünü görmeyi umduğunu söyledi.

Moon, "İki yıl önce burada, Kore Yarımadası'nda sorunların çözümünde; sıfır tolerans, karşılıklı güvenlik garantisi ve birlikte refahtan oluşan üç ilke ilan ettim." dedi.

"Uluslararası kamuoyunu bir kez daha Kore Yarımadası'ndaki savaşın sonu için seferber olmaya çağırıyorum, Kuzey ve Güney Kore taraflarıyla ABD ve Çin'in bir araya gelerek savaşın bittiğini ilan etmesini istiyorum." diyen Moon, tarafların bir araya gelmesiyle nükleer silahlanma konusunda da ilerleneceğini ve kalıcı barışın sağlanabileceğini vurguladı.

Ortak kadere bağlı yarımadanın güçlerini birleştirerek bir araya geleceğini umduğunu belirten Moon, ortak refahı ve iş birliğini teşvik eden bir Kore Yarımadası inşa etmek için görevdeki son gününe kadar hiç ara vermeden çalışacağını dile getirdi.

Moon, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede bilgi paylaşımı için sınırların aşıldığını ifade ederek, "Yakın iş birliği ile aşı uygulamaları başarıyla başlatıldı ve tedaviler de hızlı şekilde geliştiriliyor." diye konuştu.

Kovid-19'a karşı zafer kazanabilmek için engellerin yıkılması gerektiğinin altını çizen Moon, "Hayatımızın ve düşüncelerimizin ufku köylerden ülkelere, ülkelerden tüm gezegene uzanmıştır. Bu tür bir iş birliğinin ve eylemin ekseni olan BM'den şimdi eskisinden daha büyük rol üstlenmesi istenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Moon, Güney Kore'nin "hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler tarafından paylaşılabilecek bir ortaklık ve birlikte yaşama vizyonunun ortaya konulmasına" öncülük edeceğini söyledi.

Uluslararası toplum için en acil görevin, Kovid-19 salgınında kapsamlı bir iyileşme sağlamak olduğuna işaret eden Moon, "COVAX'a (Kovid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı) verdiğimiz 200 milyon dolarlık taahhüdümüzü yerine getireceğiz. Küresel aşı üretim merkezlerinden biri olarak, Kovid-19 aşılarının adil ve hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için çaba göstereceğiz." dedi.

Ayrıca Moon, Afganistan'daki güncel gelişmelere de değinerek, "Afganistan'daki son durum, BM'nin barışı ve insan haklarını ilerletmede oynadığı önemli rolün açık bir hatırlatıcısı olarak karşımıza çıkıyor." ifadesini kullandı.

BM Barış Gücü'nün aralıktaki toplantısının Kore'de gerçekleştirileceğini aktaran Moon, "Kore, BM barışı koruma misyonlarının daha güvenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak, uluslararası toplumda daha yakın iş birliğini teşvik etmek için bu fırsatı kullanacak." şeklinde konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, BM Genel Kurulu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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