Güney Kore'de 16. korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'de 16. korona virüsü vakası tespit edildi - Son Dakika

Güney Kore'de 16. korona virüsü vakası tespit edildi

6 saat önce

Güney Kore'de 16. korona virüsü vakasına rastlandığı bildirildi.

Güney Kore'de 16. korona virüsü vakası tespit edildi, System.String[]

Güney Kore'de 16. korona virüsü vakasına rastlandığı bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak çeşitli ülkelere yayılan korona virüsü vakaları her geçen gün artıyor. Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), Güney Kore'de 16. korona virüsü vakasının tespit edildiğini doğruladı. 16. hastanın 42 yaşında Güney Koreli bir kadın olduğu ve Tayland'ı ziyaretinin ardından 19 Ocak'ta döndüğü Güney Kore'de bir hafta sonra ateşlenmesinin ardından test örneklerinin pozitif çıktığı açıklandı.

BİN 300 KİŞİ KARANTİNAYA ALINACAK

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, korona virüsü taşıdığı doğrulanan hastalarla temas eden bin 300'den fazla kişinin evde iki hafta boyunca karantinaya alınacağını söyledi. Durumun ciddiyetinin kavranması gerektiğini belirten yetkililer, ev karantinasına uymayanların ise 2 bin 500 dolar para cezasına çarptırılacağı açıklandı.

Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e, ülke genelinde görülen vaka sayısının ise 20 bin 471'e yükseldiği açıklandı. Öte yandan 20'den fazla ülkeye yayılan salgın nedeniyle 46 hava yolu şirketi Çin'e yapılacak ve Çin'den gelecek uçuşlarını askıya aldı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:20 Kaynak: İHA
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