Güney Kore'de 2 eski istihbarat direktörüne Kuzey Kore ile ilgili soruşturma açıldı - Son Dakika
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Güney Kore'de 2 eski istihbarat direktörüne Kuzey Kore ile ilgili soruşturma açıldı

06.07.2022 18:26
Güney Kore'de 2 eski istihbarat direktörüne Kuzey Kore ile ilgili soruşturma açıldı

Güney Kore'de istihbarat teşkilatının eski iki direktörüne Kuzey Kore ile ilgili meselelerde "yetkilerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Güney Kore'de istihbarat teşkilatının eski iki direktörüne Kuzey Kore ile ilgili meselelerde "yetkilerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İstihbarattan yapılan açıklamaya göre, eski direktörlerden Park Jie-won, Kuzey Kore'nin 2020'de sınır bölgesinde silahsız bir Güney Koreliyi öldürmesine dair istihbarat raporlarını yok etmekle suçlandı.

Eski direktörlerden Suh Hoon ise 2019'da Güney Kore kara sularına giren 2 Kuzey Koreli balıkçının ülkelerine iadesine ilişkin soruşturmayı zorla kapatmakla itham edildi.

Park ve Suh'a yetkilerini kötüye kullanmanın yanı sıra resmi belgelerle oynayarak sahte kayıtlar oluşturma suçlamaları yöneltildi.

Savcılık makamı, dava açılmadan önce iddiaların inceleneceğini açıkladı.

Park ise iddiaları reddederken istihbarat teşkilatını siyasete alet olmakla suçladı.

Söz konusu soruşturmaların Kuzey Kore konusunda daha sert bir duruş sergileyen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve yönetiminin de takibinde olduğu kaydediliyor.

2020'de Balıkçılık Bakanlığının bir çalışanının Kuzey Kore tarafından öldürülmesi ülkede tepkilere yol açmıştı.

Eski Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile daha iyi ilişkiler kurulması beklentisiyle aynı sertlikle cevap verememekle eleştirilmişti.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de 2 eski istihbarat direktörüne Kuzey Kore ile ilgili soruşturma açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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