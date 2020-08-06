Güney Kore'de 3 tekne battı: 1 ölü, 5 kayıp

Güney Kore'de etkili şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 teknenin batması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu.

Güney Kore ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Chuncheon kentinde Uiam Barajı'nda şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Barajda sel nedeniyle batan tekneye yardıma giden diğer iki teknenin de alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Chungcheong, Gyeonggi ve Gangwon'da en az 1600 kişi tahliye edildi.

Seller nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatılırken, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Kore'de 2 Ağustos'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.