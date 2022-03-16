Güney Kore'de 400 bin 741 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika
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Güney Kore'de 400 bin 741 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

16.03.2022 15:44
Güney Kore'de 400 bin 741 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore'de, dün belirlenen 400 bin 741 Kovid-19 vakasıyla, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Güney Kore'de, dün belirlenen 400 bin 741 Kovid-19 vakasıyla, ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkede dün 400 bin 741 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 629 bin 275'e yükseldi.

Son 24 saatte 164 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 52'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkili Sohn Young-rae, Kovid-19 sayılarında bu hafta ya da gelecek hafta zirveye ulaşılmasını beklediklerini belirtti.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,6'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 62,7'sine hatırlatma dozu da uygulandı.

Diğer yandan sosyal mesafe kurallarını yeniden düzenlemeyi planlayan Seul yönetimi, iş yerlerine konulan saat 23.00 sonrası yasağını ve 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesine yönelik yasağı 21 Mart'tan itibaren kaldırmaya hazırlanıyor.

Bu haftadan itibaren aile üyeleri enfekte olsa da kendileri enfekte olmayan öğrenci ve öğretmenlerin okula gitmesine izin verilecek.

Yaşları 5-11 arasındaki çocuklar için aşı uygulaması 31 Mart'ta başlayacak.

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Öte yandan Vietnam, ülkeye gelenlerden istenen Kovid-19 aşı zorunluluğu ve karantina uygulamasını kaldırdı.

VNA'nın haberine göre, Vietnam Sağlık Bakanlığı ülkeye gelecek kişilerden sadece son 72 saatte yapılmış negatif Kovid-19 PCR ya 24 saatte yapılmış hızlı antijen testi isteneceğini ya da ülkeye girişlerinden sonraki 24 saat içerisinde Kovid-19 testi yaptırmalarının talep edileceğini duyurdu.

Bakanlık, testi negatif kişilerin ülkede istedikleri gibi seyahat edebileceğini, Kovid-19 aşı zorunluluğu ve karantina uygulamasının kaldırıldığını bildirdi.

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Güney Kore, Vietnam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de 400 bin 741 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika


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