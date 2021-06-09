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Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 8 yaralı - Son Dakika

Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 8 yaralı

09.06.2021 13:43
Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 8 yaralı, System.String[]

Güney Kore'de yıkım çalışması süren 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Güney Kore'de yıkım çalışması süren 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, itfaiye ekipleri, Gwangju kentinde yıkım sırasında çöken 5 katlı binanın enkazının bir otobüs ve iki aracın üzerine devrildiğini belirtti.

Yetkililer, olayda 8 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.???????

Çökme sırasında bina yakınında bulunan otobüsün içinde 12 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

Güney Kore, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 8 yaralı - Son Dakika


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