Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 8 yaralı - Son Dakika

Güney Kore'de yıkım çalışması süren 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, itfaiye ekipleri, Gwangju kentinde yıkım sırasında çöken 5 katlı binanın enkazının bir otobüs ve iki aracın üzerine devrildiğini belirtti.

Yetkililer, olayda 8 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.???????

Çökme sırasında bina yakınında bulunan otobüsün içinde 12 kişinin olduğu tahmin ediliyor.