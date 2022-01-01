Güney Kore'de 5 yıl hapis yatan eski Başkan Park görevini kötüye kullanmadığını iddia etti - Son Dakika

Güney Kore'de rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan hapis cezasına çarptırılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, kişisel kazanç için görevini kötüye kullanmadığını ve "çirkin" bir şey yapmadığını iddia etti.

Yonhap Haber Ajansına göre, 2017'de yolsuzluktan dolayı hapse atılan Park, 30 Aralık'ta başkanlık affıyla serbest bırakılmasından önce, hapiste kendini savunmak için yazdığı mektupları "Herkes özlem duymaz" başlıklı bir kitapta yayımladı.

Kitap, görevden alınması ve yolsuzluk suçlamalarından mahkum edilmesinin ardından dört yıl dokuz ay hapiste kaldığı süre boyunca destekçilerinden aldığı mektuplara verdiği yanıtları içeriyor.

69 yaşındaki eski lider, cevaplarında kişisel bir güdüyle ve başkalarının çıkarları için "çirkin" bir şey yapmadığını savundu.

Azledilerek hapse konulmuştu

Park Geun-hye, rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı.

Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

Park, Ulusal İstihbarat Teşkilatına ait örtülü ödenekten zimmetine para geçirdiği için 6 yıl ve seçim yasalarını ihlal ettiği için 2 yıl hapis cezası almıştı.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Park'a rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını ocakta onamıştı.

Park'ın daha önce dava dosyasından ayrılan seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekeceği belirtilmişti.