Güney kore'de 74 öğrenci gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu
9 saat önce
Güney Kore'de 74 lise öğrencisi, okuldaki gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu.
Güney Kore Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
'de 74 lise öğrencisi, okuldaki gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu.
Daegu kentindeki Gyeongsang Kız Lisesi'ndeki gaz sızıntısı, 74 öğrencinin hastanelik olmasına neden oldu. Öğrencilerin kusma ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı; durumlarının kritik olmadığı bildirildi.
Olayın, açılış töreninde gerçekleştiği ve o sırada okulda 800 öğrencinin bulunduğu belirtildi.
Alkollü sürücü, 15 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu 17. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Kadın çalışana verilen üniformanın cebinden kanlı tampon çıktı Bir yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden anneye tatbikat yaptırıldı