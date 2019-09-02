Son Dakika Haberleri: Güney kore'de 74 öğrenci gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu
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Güney kore'de 74 öğrenci gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu

9 saat önce

Güney Kore'de 74 lise öğrencisi, okuldaki gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu.

Güney kore'de 74 öğrenci gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu, System.String[]
Güney Kore'de 74 lise öğrencisi, okuldaki gaz sızıntısı sebebiyle hastanelik oldu.

Daegu kentindeki Gyeongsang Kız Lisesi'ndeki gaz sızıntısı, 74 öğrencinin hastanelik olmasına neden oldu. Öğrencilerin kusma ve nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı; durumlarının kritik olmadığı bildirildi.

Olayın, açılış töreninde gerçekleştiği ve o sırada okulda 800 öğrencinin bulunduğu belirtildi.


Güney Kore, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
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