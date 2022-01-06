Güney Kore'de 9 Mart'ta yapılacak seçimin gündeminde "kelleşme" var - Son Dakika

Güney Kore'de devlet başkanı adayı Lee Jae-myung'in, saç dökülmesi ve ekme tedavilerinin ulusal sağlık sigortası programı tarafından karşılanmasına dair önerisinin ardından, pek çok kel seçmenin desteğini kazandığı belirtildi.

Gazetecilere verdiği demeçte, saç ekme tedavilerinin ulusal sağlık sigortası programı tarafından karşılanması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Lee, ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Saç dökülmesi tedavisi konusunda mükemmel bir politika sunacağım." ifadelerini kullandı.

Önceki seçimlerde Kuzey Kore'nin nükleer programı, ABD ile ilişkiler ve ekonomik sorunlar ana gündem konuları olarak öne çıkarken, martta yapılması planlanan devlet başkanlığı oylaması öncesinde "saç dökülmesi" tartışmalarının önemli gündem olduğu belirtiliyor.

Saç dökülmesi sorunuyla yüzleşen insanların çevrim içi platformlarda çok ciddi oranda öneriyi desteklediği kaydedilirken, iktidar partisi adayı Lee'nin oy kazanmak için popülizm yaptığına dair eleştiriler de bulunuyor.

Sosyal medyada "Jae-myung kardeşim. Seni seviyorum. Seni Mavi Saray'a ekeceğim." ve "Ekselansları, Sayın Cumhurbaşkanı! Kore'de ilk kez kel insanlara yeni bir umut veriyorsunuz." gibi çok sayıda destek mesajı paylaşıldı.

Raporlara göre, her beş Güney Koreliden biri saç dökülmesinden muzdarip.

Güney Kore'de 9 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerinde iktidardaki Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung ile ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Seok-youl yarışacak.