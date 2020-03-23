Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika

Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

6 saat önce

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 93 yaşındaki kadın, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.

Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi, System.String[]

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 93 yaşındaki kadın, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.

Yonhap'ın haberine göre, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Gyeongsang kentindeki bir hastanede tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu.

Ülkede 3 bin 166 kişinin Kovid-19'u yendiği vurgulanan açıklamada, 93 yaşındaki kadının "ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta" olduğu belirtildi.

Tedavisi tamamlanan kadında sadece "demans" (bunama) hastalığı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 8 bin 961 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi         
13:13
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor 15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor         
11:00
Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar Dezenfektan hırsızları kamerada! Önce ellerine sıkıp sonra çaldılar         
10:52
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti         
10:21
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesinde! İşte dolarda son durum         
10:00
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi Son dakika: Çin'den alınan ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi         
07:33
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 17:23:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]