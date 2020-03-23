Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi - Son Dakika

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen 93 yaşındaki kadın, 13 günlük tedavisinin ardından tamamen iyileşti.

Yonhap'ın haberine göre, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Gyeongsang kentindeki bir hastanede tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu.

Ülkede 3 bin 166 kişinin Kovid-19'u yendiği vurgulanan açıklamada, 93 yaşındaki kadının "ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta" olduğu belirtildi.

Tedavisi tamamlanan kadında sadece "demans" (bunama) hastalığı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 8 bin 961 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi.