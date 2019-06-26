Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi
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Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi

1 saat önce

Güney Kore'de bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu.

Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi, System.String[]
Güney Kore'de bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:13 
Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Ekonomi
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