Güney Kore'de ABD Büyükelçiliğine saldırı girişimi
1 saat önce
Güney Kore'de bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu.
Güney Kore
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:13
'de bir kişi, ABD Başkanı Donald Trump
'ın ziyareti öncesi ABD Büyükelçiliğine saldırı girişiminde bulundu.
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