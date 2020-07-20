Güney Kore'de ABD Kore Kuvvetleriyle bağlantılı 98 kişide Kovid-19'a rastlandı - Son Dakika

Güney Kore'de ABD Kore Kuvvetleriyle bağlantılı 98 kişide Kovid-19'a rastlandı

Güney Kore'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ABD Kore Kuvvetleri (USFK) ile bağlantılı 98 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Güney Kore'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ABD Kore Kuvvetleri (USFK) ile bağlantılı 98 kişide virüs tespit edildiği bildirildi.

Son Dakika: Nihat Özdemir: Ana hedefimiz, 2020/21 sezonunu kısıtlı kapasite ile seyircili oynatabilmek
Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin

Yonhap ajansının haberine göre, USFK'den yapılan açıklamada, USFK'ye mensup 6 personel ile ailelerinden 4 kişinin 12-15 Temmuz tarihlerinde Güney Kore'ye vardıktan sonra Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin tamamının Güney Kore'de USFK'ye bağlı Humphreys askeri üssünde ya da Osan Hava Üssü'nde Kovid-19 vakaları için tahsis edilmiş izolasyon merkezine transfer edildiği aktarıldı.

USFK'nin virüsün yayılmasını durdurmak için aldığı kontrol önlemlerinin bir kanıtı olarak Güney Kore'ye yurt dışından gelen USFK'ye bağlı tüm personelin Kovid-19 testinden geçerek 14 gün boyunca karantinaya alındığı ve karantinadan çıkmadan önce ikinci kez teste tabi tutulduğu kaydedilen açıklamada, virüsle mücadelede Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ve yerel sağlık makamlarıyla yakın iş birliğinin sürdürüldüğüne işaret edildi.

Son zamanlarda Kovid-19 taşıdığı belirlenen USFK'ye mensup kişilerin yurt dışından geldiği kaydedilen açıklamada, nisan ayının ortasından bu yana USFK içinde Kovid-19 vakasına rastlanmadığı ifade edildi.

Yeni vakalarla Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen USFK ile bağlantılı kişi sayısı 98'e yükseldi. Bu vakalardan 62'sinin temmuz ayında görüldüğü ve hepsinin ülkeye yurt dışından yeni gelen görevli personel ile onların aile fertleri ve çevresi olduğu bildirildi.

Güney Kore'de görev yapan ABD askerleri arasında ilk kez şubat ayı sonunda Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 13 bin 771'e çıktığı Güney Kore'de, virüs nedeniyle şimdiye kadar 296 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Kore, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:53 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Güney Kore'de ABD Kore Kuvvetleriyle bağlantılı 98 kişide Kovid-19'a rastlandı - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

14:57 Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt 14:35 Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:03 Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:38 Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:18 Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 13:05 Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek 12:46 Birlikte alkol aldığı arkadaşının cüzdanını boşalttı! O anlar kamerada 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:37 Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var 12:27 2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Son Dakika: Netflix'ten Türkiye'den çekileceği yönündeki iddialara yanıt
14:57
Tüketici derneklerinden araç kiralayacaklara çok önemli uyarı: Teslim almadan önce fotoğraf çekin
14:35
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Toulouse'un başkanı oldu
14:03
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
Otomotiv devi Renault, 6 ayda 1 milyon 256 bin araç sattı
13:38
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
13:27
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
13:18
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
13:15
Kurbanlıkların fiyatı büyükbaşta 5 bin ile 30 bin TL arasında, küçükbaşta ise 800 ile 3 bin 500 arasında değişecek
13:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 15:10:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'de ABD Kore Kuvvetleriyle bağlantılı 98 kişide Kovid-19'a rastlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]