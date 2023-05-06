Amerika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de tarım arazisine düştü, pilot güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardı - Son Dakika
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Amerika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de tarım arazisine düştü, pilot güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardı

06.05.2023 19:22

Güney Kore'de konuşlu ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı başkent Seul'un güneyindeki Pyeongtaek'te bulunan Osan Hava Üssü yakınındaki bir tarım arazisine düştü. Uçağın pilotu güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardı.

ABD 51. Hava Filosu'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 09.45 sıralarında meydana geldiği belirtilirken, rutin eğitim faaliyeti kapsamında uçuşu gerçekleştiren pilotun güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tarım arazisine düştükten sonra alev alan uçağın düşüş nedenini öğrenmek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. Kazada herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

ABD'ye ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de düştü
Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Seul, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amerika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de tarım arazisine düştü, pilot güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amerika Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı Güney Kore'de tarım arazisine düştü, pilot güvenli bir şekilde kendini uçaktan fırlatmayı başardı - Son Dakika
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