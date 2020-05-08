Güney Kore'de açılışı son şampiyon Jeonbuk yapıyor! iddaa'da galibiyetlerine...

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JEONBUK - SUWON



Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde Antalyaspor'u da çalıştıran Jose Morais'in başında olduğu Jeonbuk, son şampiyon apoletiyle sahaya çıkacak ancak kupayı getiren isimler Ricardo Lopes (11 gol - 7 asist) ve Seon-min Mun (10 gol - 11 asist) takımdan ayrıldı.



Morais'in yeni gol silahı Lars Veldwijk bakalım neler yapacak...



Suwon'daki sözleşmesi sona erice Jeonbuk'a katılan stoper Ja-ryong Koo'nun da eski takımına karşı performansı merak ediliyor.



Suwon'da ise geçen yıl 20 gole imza atıp "Gol Kralı" olan Adam Taggart, bu sezon da kuşkusuz takımın en önemli gol silahı olacak.



Salgının ilk anından beri maskeyle dolaştığını söyleyen Taggart, maç sırasında maske takmayacak olmayı ise "Kendimi çıplak hissedeceğim" diyerek nitelendirdi.



Teknik Direktör Im-saeng Lee, geçtiğimiz yıl zaman zaman çift forvetle sahaya çıkmış ve Taggart'ın yanında Hyun-gyu Oh yer almıştı. Yeni transfer Sulejman Krpic'i Taggart'ın yanında görebilme olasılığımız olduğu gibi, 3-4-3 düzeninde kanatlarda Eui-kwon Han ile Min-woo Kim izlememiz de şaşırtıcı olmaz.



İki takım arasında oynanan son 9 resmi maçın sadece 1'ini Suwon kazanabildi.



%21'lik kesim son şampiyonun sezona 3 puanla başlamasını bekliyor.











