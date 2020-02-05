Güney Kore'de ağız maskesi stokçularına ceza - Son Dakika
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Güney Kore'de ağız maskesi stokçularına ceza

6 saat önce

Korona virüsü salgını dünya genelinde büyük paniğe yol açarken Güney Kore hükümeti, sağlık ürünleri sağlayan şirketlerin aylık ortalama satış oranlarının 1 buçuk katından fazla ağız maskesi ve el dezenfektanı stoklamasına ceza getirildiğini açıkladı.

Güney Kore'de ağız maskesi stokçularına ceza, System.String[]

Korona virüsü salgını dünya genelinde büyük paniğe yol açarken Güney Kore hükümeti, sağlık ürünleri sağlayan şirketlerin aylık ortalama satış oranlarının 1 buçuk katından fazla ağız maskesi ve el dezenfektanı stoklamasına ceza getirildiğini açıkladı.


Çin'den dünya geneline yayılan ve 490 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü salgınında Güney Kore'de de en az 16 kişide virüs şüphesi olduğu belirtiliyor, Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, ağız maskeleri ve el dezenfektanı talebinin, "stoklama" sonucunda "karaborsaya" neden olarak fiyat artışına neden olduğunu açıkladı. Bakanlık, sağlık ürünleri sağlayan şirketlerin, aylık ortalama satış oranlarının 1 buçuk katından fazla ağız maskesi ve el dezenfektanı stoklamasına ceza getirdiğini ve bu cezaların 30 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu. Stok yapanların 42 bin dolara kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Güney Kore basını da 180 kişilik polis ve antitröst gözetleme ekibinin, stoklama faaliyetleri konusunda tam mesai yapacağını duyurdu.


Öte yandan geçtiğimiz günlerde Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam Ki, "Hükümet özellikle ağız maskesi pazarında yapılan manipülasyonun önüne geçmek için bir dizi önlem alacak" açıklamasında bulunmuştu. - SEUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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