Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Adalet Bakanı Kuk istifa etti
Son Dakika Dünya Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Adalet Bakanı Kuk istifa etti

Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Adalet Bakanı Kuk istifa etti

1 saat önce

Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Cho Kuk istifa etti.

Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Adalet Bakanı Kuk istifa etti, System.String[]

Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Cho Kuk istifa etti.


Bakan Cho yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtti.

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Abdülhamit Gül, Güney Kore, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:27 
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