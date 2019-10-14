Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Adalet Bakanı Kuk istifa etti
1 saat önce
Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Cho Kuk istifa etti.
Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Cho Kuk istifa etti.
Bakan Cho yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:27
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