Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk soruşturmasına karışan Adalet Bakanı Kuk istifa etti

Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Cho Kuk istifa etti.



Bakan Cho yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında "finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık" iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtti.