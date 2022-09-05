Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye balonlar göndermeye devam ediyor - Son Dakika
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Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye balonlar göndermeye devam ediyor

05.09.2022 10:38
Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye balonlar göndermeye devam ediyor

Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore ile yaşanan gerilime rağmen tıbbi yardım malzemeleri ve Kuzey Kore karşıtı pankart taşıyan balonları göndermeye devam ediyor.

Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore ile yaşanan gerilime rağmen tıbbi yardım malzemeleri ve Kuzey Kore karşıtı pankart taşıyan balonları göndermeye devam ediyor.

Kuzey Koreli sığınmacı aktivist Park Sang-hak, Kuzey Kore'ye sınırdan 20 bin maske ve on binlerce Tylenol ve C Vitamini tableti taşıyan 20 balon uçurduklarını aktardı.

Park, balonlardan birinde fotoğraflarıyla "(Kuzey Kore Lideri) Kim Jong-un ve (kız kardeşi) Kim Yo-jong'u ortadan kaldıralım" yazılı bir pankart olduğunu, balonların başka hiçbir propaganda beyanı taşımadığını söyledi.

Kuzey Kore, ülkedeki Kovid-19 salgınının Güney Kore sınırından gelen balonlarla başladığını iddia etmişti.

Kim Yo-jong, ağustosta, Güney Kore'den "çöp" atılmaya devam ederse, Kuzey Kore'nin "Güney Koreli yetkilileri ortadan kaldırarak" karşılık vereceğini söylemişti.

Daha önce de Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri, 1 dolarlık banknotlar ve dış dünya hakkında bilgi içeren USB bellekler dağıtmak için balon uçuran Park, bu uyarıdan sonra saldırıya uğramıştı.

Salgının balonlarla yayıldığı iddiası

Kuzey Kore devlet medyasında 1 Temmuz'da yer alan haberde, ülkedeki salgının, vatandaşların Güney Kore sınırından gelen "yabancı şeylere dokunmalarıyla başladığı" iddiası yer almıştı.

Kuzey Kore devlet medyası haberi, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun nisanda Güney Kore sınırına yakın Ipho kasabasında "yabancı şeyler" ile temasa geçtiği ve ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı şeklinde aktarmıştı.

Salgın önleme merkezi, yayımladığı "acil durum talimatı"nda yetkililere Güney Kore sınırı boyunca yabancı şeylere dikkat etmeleri ve nereden geldiklerini takip etmelerini emretmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, virüsü Kuzey Kore'ye Güney Kore'den giden balonların yaymış olma ihtimalinin olmadığını söylemişti.

Güney Koreli sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının, malzemelerin yüzeyine temasla virüs bulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde fikir birliğinde olduğu bildirilmişti.

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Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye balonlar göndermeye devam ediyor - Son Dakika

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