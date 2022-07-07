Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye tıbbi yardım taşıyan balonlar göndermeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye tıbbi yardım taşıyan balonlar göndermeye devam ediyor

07.07.2022 10:12
Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye tıbbi yardım taşıyan balonlar göndermeye devam ediyor

Kuzey Kore'nin ülkedeki Kovid-19 salgınının Güney Kore sınırından gelen balonlarla başladığını iddia etmesinin ardından Güney Kore'de aktivistler tıbbi yardım malzemeleri taşıyan daha büyük balonlar uçurduklarını söyledi.

Kuzey Kore'nin ülkedeki Kovid-19 salgınının Güney Kore sınırından gelen balonlarla başladığını iddia etmesinin ardından Güney Kore'de aktivistler tıbbi yardım malzemeleri taşıyan daha büyük balonlar uçurduklarını söyledi.

Aktivist Park Sang-hak, Kuzey Kore'ye sınırdan 20 bin maskenin yanı sıra on binlerce C vitamini ve ateş düşürücü tablet taşıyan 20 balon uçurduklarını aktardı.

Park, haziranda iki defa balonla benzer yardım malzemeleri gönderdiklerini belirtti.

Daha önce Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri, 1 dolarlık banknotlar ve dış dünya hakkında bilgi içeren USB bellekler dağıtmak için balon uçuran Park, Kuzey Korelilerin acil ihtiyacından dolayı şimdilik yalnızca tıbbi yardım malzemeleri göndereceğini dile getirdi.

Park, "Kovid-19'u yayan kişi (Kuzey Kore lideri) Kim Jong-un ancak toplumsal tepkiler kötü olduğu için suçu bizim üzerimize atmaya çalışıyor. Yardım malzemeleri nasıl olur da Kovid-19 virüsü taşır?" dedi.

Güney Koreli emniyet yetkilileri, son balon uçurma faaliyetinin araştırıldığını söyledi.

Salgının balonlarla yayıldığı iddiası

Kuzey Kore devlet medyasında 1 Temmuz'da yer alan haberde, ülkedeki salgının, vatandaşların Güney Kore sınırından gelen "yabancı şeylere dokunmalarıyla başladığı" iddiası yer almıştı.

Kuzey Kore devlet medyası haberi, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun nisanda Güney Kore sınırına yakın Ipho kasabasında "yabancı şeyler" ile temasa geçtiği ve ardından Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı şeklinde aktarmıştı.

Salgın önleme merkezi, yayımladığı "acil durum talimatı"nda yetkililere Güney Kore sınırı boyunca yabancı şeylere dikkat etmeleri ve nereden geldiklerini takip etmelerini emretmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, virüsü Kuzey Kore'ye Güney Kore'den giden balonların yaymış olma ihtimalinin olmadığını söylemişti.

Güney Koreli sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının, malzemelerin yüzeyine temasla virüs bulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde fikir birliğinde olduğu bildirilmişti.

YORUMLAR
500
Güney Kore'de 2 eski istihbarat direktörüne Kuzey Kore ile ilgili soruşturma açıldı Güney Kore'de 2 eski istihbarat direktörüne Kuzey Kore ile ilgili soruşturma açıldı
Kaynak: AA

Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye tıbbi yardım taşıyan balonlar göndermeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:10 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:47 Doktor Ekrem Karakaya'yı öldüren katil, TikTok hesabından Yılmaz Güney'in sözlerini paylaştı: 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:18:30. #1.11#
SON DAKİKA: Güney Kore'de aktivistler, Kuzey Kore'ye tıbbi yardım taşıyan balonlar göndermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement