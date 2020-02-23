Güney Kore'de alarm seviyesi en üst düzeyde - Son Dakika
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Güney Kore'de alarm seviyesi en üst düzeyde

6 saat önce

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 602'ye yükseldi.

Güney Kore'de alarm seviyesi en üst düzeyde, System.String[]

Güney Kore'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 5'e, vaka sayısı 602'ye yükseldi. Ülkede alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

Güney Kore'de korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e, toplam vaka sayısının ise 602'ye yükseldiği açıklandı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bugün hükümetin vakalarda artış yaşanmasının ardından ülkedeki alarm seviyesinin 4 olan en yüksek seviyeye yükselttiğini açıkladı. Yeni vakaların yarısından fazlasının ülkenin güneydoğu bölgesinde bulunan Daegu şehrindeki bir kiliseden kaynaklı olduğu belirtildi.

Güney Kore'de alarm seviyesi en son 2009'daki salgın sırasında en üst seviyeye yükseltilmişti.

(İHA)

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
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