Güney Kore'de ameliyathanelere güvenlik kamerası konulması tartışması - Son Dakika

Güney Kore'de 2016 yılında pek çok ameliyatın ölümle sonuçlanmasının ardından açılan davada bir cerrahın ameliyatta hemşire ve stajyer doktor görevlendirmesinin ortaya çıkmasının ardından ameliyathanelere güvenlik kamera konulması tartışması başladı.

Güney Kore'de cerrahların kalifiyeli olmayan kişilerin ameliyatlara katılması ve çok sayıda ameliyatta sorun yaşanmasının ardından yeni bir tartışma başladı. Milletvekilleri ameliyathanelere güvenlik kamerası yerleştirilmesini oylayacak. Tasarının parlamento tarafından kabul edilmesi durumunda Güney Kore, ameliyathanelere güvenlik kamerası yerleştiren ilk ülkelerden biri olacak. Güvenlik kamerasının ameliyathanelerde bulundurulması konusu, 2016 yılında özel kliniklerde yapılan ölümle sonuçlanan bazı operasyonlarda cerrahların ameliyatlara hemşireler ile daha az başarılı doktorları görevlendirdiklerine yönelik suçlamaların yer aldığı davanın ardından gündeme geldi.

Nasıl ortaya çıktı?

2016 yılında üniversite öğrencisi olan Kwon Dae-hee, geçirdiği çene ameliyatının ardından 49 günlük komanın ardından kan kaybı sonucu hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünün ardından tek kişilik protesto başlatan Kwon'un annesi Lee Na-geum ise ameliyat görüntülerine ulaşmayı başardı. 7.5 saatlik ameliyatı defalarca izleyen anne Lee Na-geum, ameliyat öncesinde kendilerine yapılan açıklamanın aksine ameliyatın cerrah yerine hemşire ve stajyer doktor tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu durumun Kwon Dae-hee'nin 3.5 litre kan kaybı sonucu hayatını kaybetmesine neden olduğunu ifade eden Kwon'un annesi elde ettiği görüntülerle hastaneye ve ameliyatı yapması gereken cerraha dava açtı. Dava sonucunda cerraha kasıtsız adam öldürme suçlaması ile 3 yıl hapis cezası verildi.

"Daha önceki girişimler doktorlar tarafından engellendi"

Anne Lee, "Hasta yakınlarının onayı olmadan bir başkasının ameliyatı gerçekleştirmesi bir suçtur" diyerek aslında çok sayıda ailenin elinde bir kanıt olmadığı için yakınlarının hayatını kaybetmesini araştıramadıklarını savundu. Yaşananların ardından protesto başlatan Lee, ameliyathanelere güvenlik kameralarının yerleştirilmesine yönelik girişimlerin doktorların çeşitli faaliyetleri sonucu engellendiğini dile getirdi.

Yasa tasarısı, doktorların güvenlik kamerası ile hayat kurtarmak için risk almak istemeyeceğini, hasta mahremiyetinin ihlal edilebileceğini savunan 140 bin üyeli Kore Tıp Birliği'nin (KMA) yanı sıra doktorlar, hastane çalışanları ve sağlık örgütleri tarafından eleştiri ile karşılandı.

"Güven, doktor hasta mahremiyetinin kilit noktasıdır ve tasarı doktorların tedavi yöntemleri önermesini ve hastaları tedavi etmesini engelliyor" ifadelerini kullanan KMA Sözcüsü Park Soo-hyun, güvenlik kameralarının ameliyathanelere yerleştirilmesi durumunda pek çok hastanın ameliyat olmak istemeyeceğini ve bununda Kore sağlık sisteminin çökebileceğini dile getirdi. - SEUL