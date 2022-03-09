Güney Kore'de ana muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol devlet başkanı seçildi - Son Dakika
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Güney Kore'de ana muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol devlet başkanı seçildi

09.03.2022 22:56
Güney Kore'de ana muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol devlet başkanı seçildi

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol kazandı.

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçimlerini muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı Yoon Suk-yeol kazandı.

Yonhap ajansının haberine göre, bugün sandık başına giden Güney Kore'de, Yoon Suk-yeol oyların yüzde 48,59'unu alarak devlet başkanı seçildi.

İktidardaki Demokratik Parti'nin adayı Lee Jae-myung, parti merkezinde okunan bir bildiriyle yenilgiyi kabul etti ve Yoon'u tebrik etti.

Lee, açıklamasında, "Elimden geleni yaptım ama beklentilerinizi karşılayamadım. Tüm sorumluluk bana ait. Yoon Suk-yeol'a tebriklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Yoon, başkent Seul'ün güneyinde bulunan evinden partinin genel merkezine geçmeden önce destekçilerine teşekkür etti.

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Güney Kore, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de ana muhalefetin adayı Yoon Suk-yeol devlet başkanı seçildi - Son Dakika


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