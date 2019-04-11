Güney Kore'de Anayasa Mahkemesinden Kürtaj Kararı

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, ülkede yıllardır uygulanan kürtaj yasağının anayasaya aykırı olduğu yönünde karar aldı.

Güney Kore'de Anayasa Mahkemesi, ülkede yıllardır uygulanan kürtaj yasağının anayasaya aykırı olduğu yönünde karar aldı.



Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de 9 yargıcın görev yaptığı Anayasa Mahkemesi, ülkede 1953'ten bu yana yürürlükte olan kürtaj yasağının, anayasayla bağdaşmadığına hükmetti.



Mahkeme, parlamentodan kürtaj yasağını 2020 sonuna kadar hafifletecek yasal düzenlemeye gitmesini de istedi.



Anayasa Mahkemesinin, davacının kürtajla ilgili mevcut yasanın, kadının özgür iradesini kullanma hakkını ihlal ettiği yönündeki görüşüne katıldığı belirtildi.



Güney Kore'de kadınların, tecavüz sonucu gebe kalmaları gibi çok az sayıda istisnai durum dışında kürtaj yaptırması yasak.



Mahkemenin önünde toplanan kürtaj karşıtları kararı gözyaşlarıyla karşılarken, kürtaj yanlıları kutlama yaptı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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