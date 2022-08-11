Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak - Son Dakika
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Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak

11.08.2022 10:42
Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak

Güney Kore'de ani su baskınları ile karşı karşıya olan bodrum katlarındaki dairelerin aşamalı olarak boşaltılacağı bildirildi.

Güney Kore'de ani su baskınları ile karşı karşıya olan bodrum katlarındaki dairelerin aşamalı olarak boşaltılacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, 4 gündür başkent Seul ve çevresinde etkili olan şiddetli yağışın sonucunda ani su baskınlarında ölümlerin görülmesinin ardından harekete geçti.

Yetkililer, bu haftadan itibaren bodrum katlarının daire olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve mevcut dairelerin dönüştürüleceğini açıkladı.

Seul Belediye Başkanı Oh Se-hoon, Yonhap'a yaptığı açıklamada, bu dairelerde yaşamanın tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Seul'de genellikle düşük gelirli ailelerin yaşadığı ufak, karanlık bodrum katları, Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmi ile dikkati çekmiş, uluslararası düzeyde farkındalık oluşturmuştu.

Oscar ödüllü filmin başarısının ardından kent yetkilileri, bodrum katta yaşayan 1500 hanenin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için finansal destek sağlayacağını bildirmişti.

Seul ve çevre bölgelerini vuran şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirilmişti.

80 yılın en şiddetli yağışına tanıklık eden ülkede, 8 Ağustos'ta iki kız kardeş ve 13 yaşındaki kız çocuğu bodrum kattaki dairede su baskını nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi Güney Kore'de selde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Kaynak: AA

Güney Kore, Seul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de bodrum kattaki konutlar kullanılmayacak - Son Dakika

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