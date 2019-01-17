Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Balıkçı Teknesinde Yangın: 1 Ölü

Güney Kore'de Balıkçı Teknesinde Yangın: 1 Ölü

43 dakika önce

Güney Kore'nin güneybatı sahili açıklarında bir balıkçı teknesinin alev alması sonucu bir kişi öldü.

Güney Kore'de Balıkçı Teknesinde Yangın: 1 Ölü, System.String[]
Güney Kore'nin güneybatı sahili açıklarında bir balıkçı teknesinin alev alması sonucu bir kişi öldü.

Yonhap ajansının haberine göre, Sahil Güvenlik yetkilileri, Güney Jeolla bölgesi açıklarında, sabah saatlerinde 12 kişilik mürettebatı bulunan bir teknenin alev alması sonucu yabancı bir denizcinin hayatını kaybettiğini, bir diğerinin ise kaybolduğunu belirtti.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin, yangın çıkan teknede Vietnam vatandaşı olduğu sanılan bir denizcinin cesedini bulduğunu bildirdi.

Yangın sırasında tekneden denize atladığı sanılan Çinli bir denizciyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden yetkililer, vücudunda yanıklar oluşan diğer bir Vietnamlı denizcinin ise hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Tekneyi saran alevler görevliler tarafından kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Derede Cesedi Bulunan Genç Kadının Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak

Son Dakika! Hollandalı Gazeteci Johanna Cornelia, Türkiye'den Sınır Dışı Edildi MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 13:41:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Balıkçı Teknesinde Yangın: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]