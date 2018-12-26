Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Başkanlık Sarayına Yasa Dışı Dinleme Baskını

Güney Kore'de Başkanlık Sarayına Yasa Dışı Dinleme Baskını

1 saat önce

Güney Kore'de savcılar, devlet başkanlığı sarayı Çeong Wa Dae'ye, siviller hakkında bilgi toplamak için yasa dışı dinleme yapıldığı iddiaları üzerine baskın düzenledi.

Güney Kore'de Başkanlık Sarayına Yasa Dışı Dinleme Baskını, System.String[]
Güney Kore'de savcılar, devlet başkanlığı sarayı Çeong Wa Dae'ye, siviller hakkında bilgi toplamak için yasa dışı dinleme yapıldığı iddiaları üzerine baskın düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Doğu Bölge Savcılığından müfettiş ve savcılar, Çeong Wa Dae'de yasa dışı dinleme yapılıp yapılmadığına dair kanıt toplanması amacıyla devlet başkanlığı sarayına gönderildi.

Saraydan yapılan açıklamada, savcıların inceleme yaptığı doğrulandı.

Aramanın, Kore Hürriyet Partisinin (LKP) şikayeti üzerine çıkarılan emir doğrultusunda yapıldığı, savcılara belgeler ve muhtemel kanıtların sağlandığını, ancak Çeong Wa Dae'nin içine girmelerine izin verilmediği duyuruldu.

Savcılık da baskında özellikle devlet başkanlığı sarayı özel teftiş biriminin hedef alındığını bildirdi.

Ana muhalefet partisi LKP, Çeong Wa Dae Personel Şefi Im Jong-seok ve Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sivil işler sekreteri Ço Kuk dahil devlet başkanlığı yetkililerini, görevlerini kötüye kullanmak ve sorumluluklarını ihmal etmekle suçlamış, bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Suçlamalar, savcılık özel müfettişi Kim Tae-woo'nun, Çeong Wa Dae için çalışırken başlıca haber kuruluşları ve eski bürokratlar dahil çok sayıda sivili yasa dışı dinlediğini itiraf etmesine dayandırılıyordu.

Güney Kore devlet başkanlığı sarayı Çeong Wa Dae, iddiaları reddetmiş, Kim'i, üstlerinden uyarı almasına rağmen bu tür faaliyetler içinde bulunmakla suçlamıştı. Kim hakkında Çeong Wa Dae hakkında gizli bilgiyi sızdırmak suçlamasıyla şikayette de bulunulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: AA

Hürriyet, Seul, Güney Kore, Kore, Güncel
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