Güney Kore'de Binlerce Taksici Alternatif Şirketleri Protesto Etti
11 saat önce
Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaklaşık 50 bin taksici, internet üzerinden düşük ücrete alternatif taksi hizmeti sunan KakaoTalk'u protesto etmek için sokağa indi.
Güney Kore
'nin başkenti Seul
'de yaklaşık 50 bin taksici, internet üzerinden düşük ücrete alternatif taksi hizmeti sunan KakaoTalk'u protesto etmek için sokağa indi
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:19
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