Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de Binlerce Taksici Alternatif Şirketleri Protesto Etti

Güney Kore'de Binlerce Taksici Alternatif Şirketleri Protesto Etti

11 saat önce

Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaklaşık 50 bin taksici, internet üzerinden düşük ücrete alternatif taksi hizmeti sunan KakaoTalk'u protesto etmek için sokağa indi.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaklaşık 50 bin taksici, internet üzerinden düşük ücrete alternatif taksi hizmeti sunan KakaoTalk'u protesto etmek için sokağa indi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:19 

Seul, Güney Kore, Dünya
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