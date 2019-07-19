Son Dakika Haberleri: Güney Kore'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti
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Güney Kore'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti

1 saat önce

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 78 yaşındaki kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti.

Güney Kore'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti, System.String[]
Güney Kore'nin başkenti Seul'de 78 yaşındaki kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti.

Yetkililer, Kim'in kaldırıldığı hastanede vücudunda oluşan yanıklar sebebiyle öldüğünü belirtirken, yaşlı adamın daha önce bir yakınını arayarak Japonya'ya duyduğu nefret sebebiyle kendisini kurban edeceğini söylediğini aktardı.
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Güney Kore, Japonya, Seul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22 
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