Güney Kore'de bir kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti
1 saat önce
Güney Kore'nin başkenti Seul'de 78 yaşındaki kişi Japonya Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti.
Güney Kore
'nin başkenti Seul
'de 78 yaşındaki kişi Japonya
Büyükelçiliği önünde kendini yakarak intihar etti.
Yetkililer, Kim'in kaldırıldığı hastanede vücudunda oluşan yanıklar sebebiyle öldüğünü belirtirken, yaşlı adamın daha önce bir yakınını arayarak Japonya'ya duyduğu nefret sebebiyle kendisini kurban edeceğini söylediğini aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:22
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