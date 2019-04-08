Güney Kore'de Birleşme Bakanlığına Yeni Atama

Güney Kore'de Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu Birleşme Bakanlığına yeni bir isim atadı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumlu Birleşme Bakanlığına yeni bir isim atadı.



Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, hükümete bağlı düşünce kuruluşu Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü Direktörü Kim Yeon Çul, Birleşme Bakanı Ço Myoung Gyon'un yerine göreve getirildi.



Atama, Moon'un ABD Başkanı Donald Trump ile perşembe günü Washington'da yapacağı zirvenin öncesine denk geldi.



Düşünce kuruluşunun başına geçmeden önce de birleşme konusunda hükümete danışmanlık yapan Kim'in konu hakkında yetkin bir uzman olduğu belirtildi.



Kim, yeni görevinde düzenlediği ilk basın toplantısında, Koreler arasındaki yeni barış adımlarının ülkeler arasındaki ekonomik bütünleşmeyi artırmak için fırsat olarak görülmesi gerektiğini kaydederek "Eğer kapımıza gelen fırsatı kaçırırsak, bir daha ne zaman geleceği bilemeyebiliriz." dedi.



Ekonomik iş birliği projelerinin ilerletilebilmesi için uluslararası yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini altını çizen Kim, Kuzey Kore'nin sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi işletmesinin kapsamının genişletilmesini ve Kuzey'in Kumgang Dağı'ndaki kayak tesislerinin Güney Korelilerin kullanımına açılmasını hedeflediklerini ifade etti.



Koreler arasında yakınlaşma



Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen yıl 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.



Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.



İki lider eylül ayında bu kez Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.



Ayrıca ortak bildiride, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uluslararası spor organizasyonlarına birlikte katılmaya devam edecekleri ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapma konusunda birlikte çalışacakları ifade edilmiş, iki ülkenin Panmunjom sınır köyündeki ortak güvenlik bölgesinin mayınlardan temizlenmesi ve sınır muhafızlarının kaldırılması konusunda da mutabakata vardığı kaydedilmişti.



ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı. Daha sonra iki lider 26-27 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fahriye Evcen Oğlu İçin Dadı İstemedi

Fatih Altaylı'dan Buket Aydın'a Sert Eleştiri: Hacıhüsrevli Gibi Yanıt Veriyor

Serviste Unutulup Can Veren Minik Alperen'in Öğretmenine Verilen Ceza Belli Oldu!

Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı