Güney Kore'de Blog Yazarı ve Valiye Hapis Cezası

Güney Kore'de mahkeme, 2017'deki devlet başkanı seçimi öncesinde iktidardaki Demokrat Partinin (DP) lehine kamuoyunu etkilemek üzere yürütülen yasa dışı siber operasyonla ilgili bir blog yazarı ve valiyi hapis cezasına çarptırdı.

Güney Kore'de mahkeme, 2017'deki devlet başkanı seçimi öncesinde iktidardaki Demokrat Partinin (DP) lehine kamuoyunu etkilemek üzere yürütülen yasa dışı siber operasyonla ilgili bir blog yazarı ve valiyi hapis cezasına çarptırdı.



Yonhap ajansının haberine göre, Seul Bölge Mahkemesi, seçim öncesi DP lehine kamuoyunu yönlendirme amaçlı, internette gazete haberlerine yapılan yorumları manipüle etmek ve bir milletvekiline rüşvet vermekten suçlu bulduğu "Druking" lakaplı blog yazarı Kim Dong-won'u 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Mahkeme, internet yoluyla kamuoyunda DP lehine olumlu kanaat oluşturmak amaçlı yürütülen bu siber operasyona destek sağladığı gerekçesiyle Güney Gyeongsang bölgesi Valisi Kim Kyoung-soo'ya 2 yıl hapis cezası verdi.



Druking, o zamanki ana muhalefet partisi DP ve devlet başkanı adayı Moon Jae-in lehine olumlu kanaat oluşturmaya yönelik internetteki siyasi yorumların "beğenilme" sayısını yapay olarak artırmak için bir bilgisayar programı kullanmaktan suçlu bulundu.



DP'ye üye olan vali ise 2017 devlet başkanlığı seçimlerinde partisine fayda sağlamak için internetteki siyasi yazılara ve haberlere yapılan yorumları manipüle eden blog yazarı ve ekibiyle iş birliği yapmakla suçlandı.



Druking'in kişisel kazancı için yasa dışı siber operasyon yürüttüğüne ve bunun, seçim kampanyası sırasında DP'ye önemli katkılar sağladığına karar veren mahkeme, Vali Kim'in, söz konusu yasa dışı siber operasyona karıştığına hükmetti.



Valinin, yorum sayısını yapay olarak artırmak için tasarlanmış bir örnek sunumu izlediğini tespit eden mahkeme, Druking tarafından Kim'e gelişmelerle ilgili düzenli aralıklarla bilgi aktarıldığını kaydetti.



Mahkeme ayrıca siyasi fonlarla ilgili yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Vali Kim'i ilave 10 ay hapis cezasına mahkum ederken, bu cezayı 2 yıl erteledi.



Blog yazarı Kim'e ise aynı suçtan verilen ilave 6 ay hapis cezası, 1 yıl süreyle ertelendi.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Vali Kim'in, mahkemenin kararını temyize götüreceği bildirildi.



Muhalefetteki Adalet Partisi milletvekili Ro Ho-çan, temmuz ayında, sanal ortamda ülke siyasetinin önde gelen isimlerine yönelik kamuoyu oluşturarak manipülasyon yapılmasıyla ilgili skandalın odağındaki Druking'in yardımcısından yaklaşık 44 bin dolar para aldığı iddiaları üzerine başkent Seul'de bir apartmanın 17. katından atlayarak intihar etmişti.



Milletvekili, arkasında bıraktığı notta, parayı aldığını kabul ederken yasa dışı siyasi faaliyet için kullanmadığını belirtti.



"Druking" adlı blogun yazarı olan Kim, bir bilgisayar programı aracılığıyla internette yorum üreterek belirli siyasi konular etrafında kanaat oluşturmakla suçlanmıştı. Kim'in, başta Devlet Başkanı Moon Jae-in'in liderliğini yaptığı Demokrat Parti olmak üzere Güney Koreli siyasilerle kurduğu ilişkiler tartışmalara konu olmuş, savcılık olay hakkında soruşturma başlatmıştı.



Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin hakkındaki siyasi nüfuz skandalı nedeniyle görevden azledilmesinin ardından 2017'nin mayıs ayında düzenlenen erken seçimde, Demokrat Partinin adayı Moon Jae-in, ülkenin yeni devlet başkanı olmuştu.

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