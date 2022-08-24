Güney Kore'de son 40 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi - Son Dakika
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Güney Kore'de son 40 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi

24.08.2022 14:06
Güney Kore'de son 40 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi

Güney Kore'de bu yılın nisan-haziran döneminde son 40 yılın en düşük doğumu oranı kaydedilirken, ölümler şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Güney Kore'de bu yılın nisan-haziran döneminde son 40 yılın en düşük doğumu oranı kaydedilirken, ölümler şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Yonhap haber ajansına göre, nisan-haziran döneminde ülke genelinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,3 düşüşle 59 bin 961 bebek doğdu.

Bunun 1981'den beri söz konusu dönemde görülen en düşük doğum oranı olduğu belirtildi.

Buna karşılık, ülkede ölüm oranlarında bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış görüldü.

Ölüm sayısının 90 bin 406'yla şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştığı Güney Kore'de nüfusun son 32 ayda azaldığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de son 40 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de son 40 yılın en düşük doğum oranı kaydedildi - Son Dakika
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