Güney Kore'de Büyük Yangın
43 dakika önce
– Güney Kore'nin Gangwon bölgesinde Sokcho kentinde dağlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgesine doğru yaklaşıyor.
– Güney Kore
'nin Gangwon bölgesinde Sokcho kentinde dağlık alanda başlayan yangın yerleşim bölgesine doğru yaklaşıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölge halkı taliye edilirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol alınmasında güçlük çekildiği belirtiliyor.
Yerel medya, yangında şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:57 Kaynak: DHA
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