Cadılar Bayramı kutlamaları Güney Kore'de faciaya neden oldu! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Cadılar Bayramı kutlamaları Güney Kore'de faciaya neden oldu! Onlarca ölü ve yaralı var

29.10.2022 21:08

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde yaşanan izdihamda 59 kişi yaşamını yitirirken 100 kişi de yaralandı.

Güney Koreli yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 59 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarında izdiham: 59 ölü, 100 yaralı

50 KİŞİYE ANİ KAP DURMASI TEŞHİSİ KONDU

İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti. Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarında izdiham: 59 ölü, 100 yaralı

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı. Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Cadılar Bayramı kutlamaları Güney Kore'de faciaya neden oldu! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika

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