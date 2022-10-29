Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı. Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İzdihamda yaklaşık 100 kişinin yaralandığını söyleyen Choi, bu kişilerden 50'sine ani kalp durması teşhisi konulduğunu ifade etti. Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Cadılar Bayramı, Güney Kore, İtfaiye, Seul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cadılar Bayramı kutlamaları Güney Kore'de faciaya neden oldu! Onlarca ölü ve yaralı var - Son Dakika

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