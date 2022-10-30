Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamında hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e çıktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi. Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 153 kişi yaşamını yitirdi, 82 kişi yaralandı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilileri, ölenlerden 22'sinin yabancı uyruklu olduğunu kaydetti.

BAŞKA ÜLKE VATANDAŞLARINDAN DA VEFAT EDENLER VAR

İzdihamda 4 Çin, 4 İran ve 3 Rus vatandaşının öldüğü, hayatını kaybedenler arasında ABD, Fransa, Avustralya, Vietnam, Özbekistan, Norveç, Kazakistan, Sri Lanka, Tayland ve Avusturya vatandaşlarının bulunduğu belirtildi. Öte yandan, bir yabancı uyruklunun kimlik tespitinin henüz yapılamadığı bilgisi paylaşıldı.

ÖLENLERİN ÇOĞU GENÇLERDEN OLUŞUYOR

Yetkililer, yaşamını yitirenlerin büyük kısmının 20'li yaşlardaki gençler olduğunu kaydetti. Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı. Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Choi, olay yerine 800'den fazla acil durum görevlisi ve 140 civarında acil durum aracının sevk edildiğini dile getirdi. Facia nedeniyle Avrupa gezisini yarıda kesen Seul Belediyle Başkanı Oh Se-hoon, çok sayıda gencin hayatını kaybetmesini "korkunç" olarak niteleyerek ailelere başsağlığı diledi.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Ayrıca ülkede K-Pop konserlerinin yanı sıra festival ve kutlama gibi etkinlikler iptal edildi. Güney Kore Savunma Bakanlığı, izdihamda hayatını kaybedenler arasında 3 askeri personelin olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı. Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon'daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.

100 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Seul'ün merkezindeki Itaewon'daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde izdiham sonrası onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor. Görüntülerde, üzerleri örtülü şekilde yan yana yatırılan cansız bedenler dikkati çekerken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi.

ANİDEN KOŞMAYA BAŞLADILAR

Görgü tanıkları, büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını anlattı. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken polis, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespiti ve aileleri ile irtibat kurulması için çalışmalarını sürdürüyor.