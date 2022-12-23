Güney Kore'de cep telefonuyla ilgilenirken yaşanan kazalara sıra dışı çözüm: Zemine trafik ışıkları yerleştirildi - Son Dakika
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Güney Kore'de cep telefonuyla ilgilenirken yaşanan kazalara sıra dışı çözüm: Zemine trafik ışıkları yerleştirildi

23.12.2022 12:27

Güney Kore'nin Seul kentinde cep telefonuyla ilgilenirken dikkatsizce karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşların kaza geçirmesini önlemek için ilginç bir uygulamaya gidildi. Buna göre yaya geçitlerinin zeminine de trafik ışıkları yerleştirilerek dikkat artırmaya çalışıldı.

Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla cep telefonları hayatımızda büyük bir yer edindi. Pek çok insan tek tuşla telefonları üzerinden işlerini halledebiliyor, sosyal medya hesaplarını kontrol edebiliyor. Ancak bu durum bağımlılık boyutuna geçtiğinde bazı kazalara da sebebiyet verebiliyor. Öyle ki yolda yürürken bile cep telefonuna bakarak yürüyen insanlar için Güney Kore'de dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi.

Güney Kore'de cep telefonu kazalarına karşı zemine de trafik ışıkları yerleştirildi

YERLERE TRAFİK IŞIKLARI YERLEŞTİRİLDİ

Ülkenin Seul kentinde cep telefonuna dalıp dikkatsizce yolun karşısına geçmeye çalışan dalgın insanların kaza geçirmesini önlemek amacıyla, yaya geçitlerinin zeminine de trafik ışıkları yerleştirildi. Bu uygulama sayesinde yayalar, bir yandan cep telefonuna bakıp bir yandan da güvenli şekilde yolun karşısına geçebiliyor.

Kaynak: AA
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Güney Kore, Seul, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güney Kore'de cep telefonuyla ilgilenirken yaşanan kazalara sıra dışı çözüm: Zemine trafik ışıkları yerleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'de cep telefonuyla ilgilenirken yaşanan kazalara sıra dışı çözüm: Zemine trafik ışıkları yerleştirildi - Son Dakika
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