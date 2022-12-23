Güney Kore'de cep telefonuyla ilgilenirken yaşanan kazalara sıra dışı çözüm: Zemine trafik ışıkları yerleştirildi

Teknolojinin gelişmesi ve internetin yaygınlaşmasıyla cep telefonları hayatımızda büyük bir yer edindi. Pek çok insan tek tuşla telefonları üzerinden işlerini halledebiliyor, sosyal medya hesaplarını kontrol edebiliyor. Ancak bu durum bağımlılık boyutuna geçtiğinde bazı kazalara da sebebiyet verebiliyor. Öyle ki yolda yürürken bile cep telefonuna bakarak yürüyen insanlar için Güney Kore'de dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi.

YERLERE TRAFİK IŞIKLARI YERLEŞTİRİLDİ

Ülkenin Seul kentinde cep telefonuna dalıp dikkatsizce yolun karşısına geçmeye çalışan dalgın insanların kaza geçirmesini önlemek amacıyla, yaya geçitlerinin zeminine de trafik ışıkları yerleştirildi. Bu uygulama sayesinde yayalar, bir yandan cep telefonuna bakıp bir yandan da güvenli şekilde yolun karşısına geçebiliyor.