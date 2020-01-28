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Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı
7 saat önce
Çin'den yayılan koronavirüsün ülkeye şıçramasını önlemek amacıyla Güney Kore'de 530 binden fazla kişi Çin’den girişlerin yasaklanması için imza attı.
Çin'de ortaya yeni tip koronavirüs sebebiyle alarm seviyesini yükselten Güney Kore'de, Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı. Yetkililer, Mavi Saray'a sunulan dilekçenin 530 binden fazla kişi tarafından imzalandığını duyurdu.
Ülkede 'koronavirüsün yaygınlaşabileceği yönünde artan korkunun' vurgulandığı dilekçede, "Virüs Çin'den yayılıyor. Kuzey Kore bile Çinli insanların ülkeye girmesini yasakladı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:00
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