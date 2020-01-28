Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika Dünya

Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı

7 saat önce

Çin'den yayılan koronavirüsün ülkeye şıçramasını önlemek amacıyla Güney Kore'de 530 binden fazla kişi Çin’den girişlerin yasaklanması için imza attı.

Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı, System.String[]

Çin'de ortaya yeni tip koronavirüs sebebiyle alarm seviyesini yükselten Güney Kore'de, Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı. Yetkililer, Mavi Saray'a sunulan dilekçenin 530 binden fazla kişi tarafından imzalandığını duyurdu.


Ülkede 'koronavirüsün yaygınlaşabileceği yönünde artan korkunun' vurgulandığı dilekçede, "Virüs Çin'den yayılıyor. Kuzey Kore bile Çinli insanların ülkeye girmesini yasakladı" denildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlardan koronavirüs açıklaması: Türkiye'de vakası yok
Çin'de yaşayan Antepli yaşanılanları anlattı! "Burada fare yılı kutlanıyor, sakın gelmeyin" Çin'de yaşayan Türk vatandaşından, koronavirüsle ilgili korkutan açıklama İsrailli İstihbarat Subayından koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 20:00:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güney Kore'de Çin'den gelen kişilerin ülkeye alınmaması için imza kampanyası başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]