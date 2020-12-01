Güney Kore'de çok katlı binada yangın: 4 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Güney Kore'de çok katlı binada yangın: 4 ölü, 6 yaralı

Güney Kore'de çok katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Güney Kore'de çok katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Gyeonggi İl Yangın ve Afet Dairesinden yapılan açıklamada, Gunpo kentinde 25 katlı bir binanın 12'inci katında çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İtfaiye ekiplerinin 30 dakikada kontrol altına alabildiği yangında biri ağır, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi. Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanı Chin Young, yetkililere yangında yaralanan ve ölenlerin yakınlarına destek verme, olayın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma yapma çağrısında bulundu.

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