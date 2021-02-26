Güney Kore'de Covid-19'a karşı aşılama başladı - Son Dakika

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Güney Kore'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde aşılama uygulaması başladı.

Dünya genelinde korona virüsle mücadele çerçevesinde birçok ülkede başlayan aşılama uygulamaları devam ediyor. Güney Kore de aşılama programı başlatan ülkeler arasına girdi. Bugün ülke genelinde yerel saatle 09.00'da huzurevi çalışanlarına ve bazı hastalara yapılan ilk dozlarla aşılama başladı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (KDCA) göre saat 18.00'e kadar 16 bin 813 kişi aşının ilk dozunu aldı. Yetkililer, yarın da korona virüs tedavi merkezlerindeki yaklaşık 55 bin sağlık çalışanının aşılanmasına başlamayı planlıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, başkent Seul'deki aşılama merkezlerinden birini ziyaret ederek süreci denetledi. Kasım ayına kadar sürü bağışıklığı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Moon Jae-in, ülkenin 52 milyon nüfusunun tamamına ücretsiz aşı sağlama sözü verdi.

Ülkede korona virüs salgınında son 24 saatte 406 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 88 bin 922'ye yükseldi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı bin 585'e ulaştı.

-İHA-