Güney Kore'de Covid-19 günlük vakalarında yeni rekor - Son Dakika
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Güney Kore'de Covid-19 günlük vakalarında yeni rekor

02.03.2022 08:52
Güney Kore'de Covid-19 günlük vakalarında yeni rekor

Güney Kore'de korona virüs (Covid-19) salgınında 219 bin 241 vaka tespit edilmesinin ardından ülkede salgın başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka rekoru kayda geçti.

Güney Kore'de korona virüs (Covid-19) salgınında 219 bin 241 vaka tespit edilmesinin ardından ülkede salgın başlangıcından bu yana görülen en yüksek günlük vaka rekoru kayda geçti.

Korona virüsün (Covid-19) Omicron mutasyonunun etkisiyle vaka sayılarında son günlerde artış gözlenen Güney Kore'de günlük vaka sayısı, salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamada, son 24 saatte 219 bin 241 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Salgının bilançosunun ilk kez günlük 200 bin sınırını aşması salgına dair endişeleri artırırken, ülke geneli vaka toplamı da 3 milyon 492 bin 686'a ulaşmış oldu. Güney Kore'de 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı da 8 bin 266'ya yükseldi. Covid-19 ölüm oranının yüzde 0.24 olduğunu açıklayan KDCA, kritik durumdaki Covid-19 hastalarının sayısını da 762 olarak duyurdu.

Bugün itibarıyla 52 milyonluk ülkenin yüzde 86.5'inin 2 doz aşılandığı öğrenilirken, nüfusun yüzde 61,4'ünün ise hatırlatıcı dozdan faydalandığı öğrenildi. Uzmanlar ise, mevcut dalganın Mart ayı ortasında günlük 250 bin vaka dolayına ulaşarak zirve yapmasının beklendiğini ifade etti.

(Burak Ersoy-İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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