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Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı - Son Dakika

Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

24.11.2021 09:37
Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

Güney Kore'deki günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 4 bin 116'ya yükseldi.

Güney Kore'deki günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgın başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 4 bin 116'ya yükseldi. Kritik durumdaki hasta sayısı da rekor kırarak 586 oldu.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ini Covid-19'a karşı tamamen aşılayan Güney Kore'de günlük vaka sayısı rekor kırdı. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün 4 bin 116 kişinin pozitif test edildiği belirtildi. Son gelişme ile birlikte geçtiğimiz Perşembe kaydedilen 3 bin 292 kişilik günlük vaka rekoru yenilenmiş olurken, kritik durumdaki hasta sayısının da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 586'ya çıktığı kaydedildi. Ülkedeki vakaların toplamı 425 bin 65'e yükselirken, can kaybı bilançosu ise 3 bin 363'e ulaştı. Son zamanlarda kademeli olarak gevşetilen Covid-19 tedbirlerinin ardından yaşanan vaka patlaması endişelere neden oldu. Başkent Seul bölgesindeki hastanelerin yatak doluluk oranlarının dün 17.00 itibariyle yüzde 83.3'e ulaştığı açıklandı.

Hükümet alarmda

Güney Kore Başbakanı Kim Boo Kyum ise bir hükümet toplantısında salgının tahmin edilenden daha kötü gittiğini ve virüsün Seul ve çevresinde yayılmasını engellemek için bir acil durum planını yürürlüğe koymayı değerlendirdiklerini söyledi. Ülkenin normale dönüş yolundaki ilk engelle karşı karşıya olduğunun altını çizen Kim, "Belirti göstermeyen ve hafif semptomları olan hastaların tedavilerini evde güvenle yapabilmeleri için gerekli önlemleri almalıyız" dedi.

Normale dönüş başlamıştı

Güney Kore'de hükümet restoranların çalışma saatlerindeki kısıtlamaları kaldırmak ve kalabalık özel etkinliklere izin vermek gibi kararları içeren "Covid-19 ile yaşama" politikasını bu ay uygulamaya başlamış, insan trafiğinde artışa neden olacağı belirtilen uygulama vaka patlamasına neden olabileceği endişesiyle uzmanların tepkisini çekmişti.

(Burak Ersoy-İHA)

Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı - Son Dakika


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