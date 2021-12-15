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Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika

Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısında rekor

15.12.2021 09:53
Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısında rekor

Güney Kore'de yeni tip korona virüs salgınında 7 bin 850 günlük vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Güney Kore'de yeni tip korona virüs salgınında 7 bin 850 günlük vaka sayısı ile salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Güney Kore'de son 1 aydır Covid-19 vakalarında ciddi bir artış yaşanırken, günlük vaka sayısı yine rekor kırdı. Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 bin 850 enfeksiyonun doğrulandığı bildirildi. Ülkede 128 Omicron mutasyonlu vaka tespit edildiği belirtilirken, ülke genelinde toplam vaka sayısı 536 bin 495'e yükseldi. Durumu ciddi olan hastaların sayısının ise 964'e ulaştığı bildirildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, hükümetin toplantı yasağı ve restoran benzeri işletmelere giriş kısıtlaması da dahil katı tedbirleri uygulamayı düşündüğünü açıkladı. Hükümetin kesin yol haritasını cuma günü netleştireceği öğrenildi.

Halkın yaklaşık yüzde 94'ünün aşılı olduğu Güney Kore'de şimdiye dek 4 bin 456 kişi hayatını kaybetti. Hükümetin geçen ay uygulamaya koyduğu "Covid-19 ile yaşama" politikası ile birlikte gevşetilen sosyal kısıtlamaların ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

(İHA)

Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısında rekor

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güney Kore, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Covid-19 vaka sayısında rekor - Son Dakika


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