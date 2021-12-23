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Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı - Son Dakika

Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı

23.12.2021 10:19
Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı

Güney Kore'de Covid-19'a bağlı ölümlerde son 24 saat içinde 109 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Güney Kore'de Covid-19'a bağlı ölümlerde son 24 saat içinde 109 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında salgın tedbirlerinin gevşetildiği Güney Kore'de, Covid-19 vakalarının artmasının ardından sağlık yetkilileri, Cumartesi günü yaptıkları açıklamayla sıkı kuralları geri getirdiklerini duyurmuştu. Akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirilen ve restoran ya da kafe gibi yerlerde 4 kişilik sınır konulan ülkede son 24 saat içinde Covid-19'a bağlı 109 can kaybının olduğu açıklandı. Böylece ülkede günlük vaka sayısında yeni bir rekor daha kırıldı.

Güney Kore'de bugün çoğunluğu delta mutasyonu olmak üzere 6 bin 919 yeni vaka tespit edildiğini bildirirken, ülkede Covid-19'a bağlı ölümlerde toplam sayı bugün itibariyle 5 bin 15 olarak kaydedildi.

(İHA)

Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı

Koronavirüs, Güney Kore, Cumartesi, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de Covid-19 vakalı ölümlerde yeni bir rekor kırıldı - Son Dakika
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