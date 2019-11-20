Güney Kore'de demir yolu işçileri greve gitti

Güney Kore'de demir yolu çalışanları, maaşlarında artış ve daha fazla istihdam talebiyle ülke genelinde greve gitti.

Yonhap ajansının haberine göre, sendikalı demir yolu işçilerinin, yerel saatle 09.00'da süresiz başlattığı grev nedeniyle bazı tren seferleri aksarken, çok sayıda yolcu mağdur oldu.

Grevin ilk gününde demir yolu hizmetlerinde çok büyük bir aksama yaşanmazken seferlerin azalması nedeniyle yolcular uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, grevin ilk gününde, tren seferlerinin yüzde 92,2'sinin yapıldığı, grevin uzaması halinde yolcu ve kargo taşımacılığında daha büyük aksamalar olabileceği kaydedildi.

İşçiler, Güney Kore'nin ulusal demir yolu işletmecisi KORAIL'den, yüzde 4'lük zam ve daha iyi çalışma koşullarının yanı sıra ilave 4 bin istihdam talebinde bulunuyor.

Demir yolu işçilerini temsil eden sendikadan yapılan açıklamada, "Talebimiz net. KORAIL ve hükümet, verdikleri sözü tutmalı." ifadesine yer verildi.

KORAIL Başkanı Son Byeong-suk, basına yaptığı açıklamada, çalışanların talepleri konusunda elinden gelenin en iyisini yapma sözü verdi.



Son, "Grevi önlemek için, sendika ile yaklaşık 30 kez görüştük ancak bir anlaşmaya varamadık. Bu durum için halktan özür dilerim. Biraz geç ve rahatsızlık verici olsa bile, mevcut tüm araçları kullanacağız ve trenleri mümkün olduğunca güvenli şekilde işleteceğiz." dedi.