Güney Kore'de deniz kuvvetlerinin tatbikatında 6 denizci yaralandı - Son Dakika
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Güney Kore'de deniz kuvvetlerinin tatbikatında 6 denizci yaralandı

6 saat önce

Güney Kore'de donanmanın düzenlediği tatbikat sırasında el bombasının patlaması sonucu 2'si ağır 6 denizci yaralandı.

Güney Kore'de deniz kuvvetlerinin tatbikatında 6 denizci yaralandı, System.String[]

Güney Kore'de donanmanın düzenlediği tatbikat sırasında el bombasının patlaması sonucu 2'si ağır 6 denizci yaralandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, ülkenin güney kıyısı açıklarında yapılan tatbikat sırasında devriye teknesinde el bombası patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada 2'si ağır 6 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındıkları bildirildi.

Askeri yetkililer, "Donanma, olaydan hemen sonra kıyıdaki ve denizdeki atış talimini durdurdu. Şimdi de kazanın nedenini araştırıyor." açıklamasını yaptı.

Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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