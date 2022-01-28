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Güney Kore'de en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi - Son Dakika

Güney Kore'de en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

28.01.2022 16:53
Güney Kore'de en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 salgını etkili olmayı sürdürüyor.

Güney Kore ve Filipinler'de Kovid-19 salgını etkili olmayı sürdürüyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 96 yeni Kovid-19 vakası saptandığı belirtildi.

Bu rakamın "salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" olduğu aktarılan açıklamada, toplam vaka sayısının 793 bin 582'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte 24 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 6 bin 678'e çıktığı ifade edildi.

Güney Kore Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, Omicron dalgasına yanıt verebilmek için ayrı özel bir tıbbi sistem yerine rutin tıbbi sisteme entegre bir sistemi benimseyeceklerini belirtti.

Ülkede, cumartesi gününden itibaren kamu sağlık merkezleri ve büyük hastanelerdeki test merkezlerinde hızlı antijen testleri ve PCR testleri birlikte yapılacak.

Gelecek haftadan itibaren de yerel hastane ve klinikler oto-test kitleri uygulamasına geçecek.

Vaka sayılarının düştüğü Filipinler'de turistlere yönelik yasaklar kaldırılacak

Ulusal basındaki haberlere göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 638 yeni vakanın görüldüğü, toplam vaka sayısının 3 milyon 511 bin 491'e yükseldiği bildirildi.

Son bir günde Kovid-19 nedeniyle 68 kişinin yaşamını yitirdiği, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 53 bin 801'e çıktığı belirtildi.

Diğer yandan Başkent bölgesinde düşen vaka sayıları ve pozitiflik oranı baz alınarak risk seviyesi "yüksek"ten "ılımlı"ya düşürüldü.

Turizm Bakanı Berna Romulo-Puyat, iki yıldır yabancılara uygulanan ülkeye giriş yasağını 10 Şubat'tan itibaren kaldıracaklarını bildirdi.

Ülkeye giriş yapanların negatif test sunarlarsa ve aşılarını tamamlamışlarsa karantinaya da alınmayacaklarını aktaran Bakan Puyat, durumu yakından gözlemleyeceklerini ve tüm turistik tesislerde sağlık ve güvenlik protokollerine katı şekilde uyulmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Filipinler'de en yüksek günlük vaka sayısı 15 Ocak'ta 39 bin 4 vakayla kaydedilmişti.

Hükümet verilerine göre, salgının ilk yılında turizm sektöründe çalışan 1 milyondan fazla insan işini kaybetti.

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Filipinler, Güney Kore, Omicron, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güney Kore'de en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Kore'de en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi - Son Dakika
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