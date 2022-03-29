Güney Kore'de endüstriyel atık arıtma tesisinde patlama: 2 ölü - Son Dakika

Güney Kore'nin Ansan kentindeki endüstriyel atık arıtma tesisinde meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'e yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Ansan kentinde bulunan endüstriyel atık arıtma tesisinde yaşanan patlamada 50'li yaşlardaki 2 işçi hayatını kaybetti. Yerel saatle 10.24'te meydana gelen patlamanın, işçilerin tesiste bulunan açık hava tankına kaynak yaptıkları esnada yaşandığı öğrenildi. Patlamanın ardından tankta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonrası zehirli gaz sızıntısı bildirilmedi. Polis ve itfaiye yetkilileri, kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlattı. - SEUL